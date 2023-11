"Kriegstüchtigkeit"Deutschlands

In den vergangenen Jahrzehnten sei die Bundeswehr heruntergewirtschaftet worden, das müsse korrigiert werden. Aus diesem Grund sei der Wehretat von der Haushaltskonsolidierung ausgenommen worden, und es gebe das Sondervermögen der Bundeswehr. Das Ziel Deutschlands sei es, die NATO-Vorgaben zu erreichen und zwei Prozent des Bruttoinlandproduktes für den Verteidigungshaushalt auszugeben. Zudem müssten die Mittel effizienter investiert werden. In der Vergangenheit sei zu viel Geld unnütz versenkt worden, zum Beispiel im Zuge der Affäre um hohe Beraterhonorare, beklagte Dürr

Pistorius hatte im ZDF einen Mentalitätswechsel gefordert. Man müsse sich an den Gedanken gewöhnen, dass ein Krieg in Europa drohen könnte. In diesem Zusammenhang hatte der SPD-Politiker wörtlich davon gesprochen, dass Deutschland kriegstüchtig werden müsse. Dafür müsse man die Gesellschaft und die Bundeswehr aufstellen. Im Deutschlandfunk hatte Pistorius gestern seine Aussage vom Wochenende bekräftigt, dass die Bundeswehr in der Lage sein müsse, einen Abwehr-Krieg zu führen