Verteidigungsminister Pistorius in Kanada (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Der SPD-Politiker sagte in Montreal, es gebe verteidigungs- und sicherheitspolitisch riesiges Potenzial. Außerdem könnte die Zusammenarbeit mit Blick auf Energie und Rohstoffe ausgebaut werden. Pistorius warb bei seiner Auslandsreise unter anderem für den Kauf von U-Booten des Kieler Herstellers TKMS. Sollte Kanada mehrere U-Boote bei TKMS in Auftrag geben, könnte es zusammen mit Deutschland die größte und modernste U-Boot-Flotte innerhalb der NATO aufbauen, betonte der Verteidigungsminister. Kanada bezieht bisher rund 80 Prozent seiner Militärgüter aus den USA. Wirtschaftlich und militärisch ist das Land eng mit dem Nachbarn USA verbunden. Das Verhältnis ist jedoch seit der erneuten Amtszeit von Präsident Trump belastet.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.