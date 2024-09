Verteidigungsminister Pistorius spricht im Parlament von Litauen. (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Man erlebe, wie schnell Russland seine Waffenproduktion hochfahre und seine Streitkräfte aufbaue, sagte Pistorius in Vilnius. All das lasse keinen Zweifel: Für Präsident Putin sei die Ukraine nur der Anfang. In diesem Zusammenhang betonte der Minister, die deutschen Streitkräfte seien bereit, eine zentrale Säule der konventionellen Abschreckung und Verteidigung in Europa zu werden.

Die Bundesregierung hat dem NATO-Partner Litauen zugesagt, einen gefechtsbereiten und eigenständig handlungsfähigen Kampfverband fest zu stationieren. Vorgesehen ist eine dauerhafte Präsenz von bis zu 5.000 Soldaten mit festen Standorten in Rudninkai und Rukla. Die Brigade soll bis 2027 einsatzfähig sein.

Diese Nachricht wurde am 26.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.