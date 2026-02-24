Jahrestag der russischen Invasion

Bundesverteidigungsminister Pistorius. (picture alliance / Sipa USA / Arena Akcji)

Pistorius verwies auf eine zunehmend schwierige wirtschaftliche Situation Russlands und sagte, jetzt sei der Zeitpunkt, erst recht Kurs zu halten. Pistorius sprach von einem "unglaublichen Durchhaltewillen" der Ukrainer. Das zeige, dass eine resiliente Gesellschaft sich nicht einfach überrennen lasse. Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte in einer Fernsehansprache, Präsident Putin habe seine Ziele nicht erreicht. Er habe das ukrainische Volk nicht gebrochen.

Zur zentralen Gedenkfeier halten sich EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und EU-Ratspräsident Costa in Kiew auf. Frankreichs Präsident Macron und der britische Premierminister Starmer wollen in einer Videokonferenz mit Vertretern der sogenannten "Koalition der Willigen" über die weitere Unterstützung für die Ukraine beraten. Der ukrainische Präsident Selenskyj soll heute außerdem in einer Sondersitzung des EU-Parlaments per Videoschalte zu den Abgeordneten sprechen.

Diese Nachricht wurde am 24.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.