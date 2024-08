Bundeswehr

Verteidigungsminister Pistorius unterstreicht Bedeutung einer verstärkten deutschen Präsenz im Indopazifik

Bundesverteidigungsminister Pistorius hat im Rahmen seiner Reise im Indopazifik die Bedeutung des Engagements der Bundeswehr vor Ort betont. Er sagte im Deutschlandfunk, die Herausforderungen in Europa und in der Region seien so eng miteinander verbunden wie noch nie.

01.08.2024