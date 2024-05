Treffen mit Austin

Verteidigungsminister Boris Pistorius wird mit einem Ehrenspalier von seinem Amtskollegen Lloyd James Austin empfangen. (picture alliance / dpa / Britta Pedersen)

Bei seinem Besuch im Pentagon bei Washington sagte der SPD-Politiker, dazu zählten das Erreichen des Zwei-Prozent-Ziels der NATO und die Stationierung einer deutschen Brigade in Litauen. Pistorius fordert die US-Regierung auf, mit ihrem Engagement in Europa nicht nachzulassen. Austin würdigte Deutschlands Beitrag zur Verteidigung der Ukraine und für die Sicherheit im Nahen Osten, in Afrika und auf dem Balkan. Deutschland sei einer der stärksten und verlässlichsten Partner der Vereinigten Staaten, betonte Austin.

Zuvor hatte Pistorius den Rüstungskonzern Raytheon besucht, der unter anderem das Luftabwehrsystem Patriot herstellt. Dabei ging es auch um eine mögliche Verkürzung von Lieferfristen.

