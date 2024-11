Verteidigungsminister Pistorius (SPD): Deutschland muss investieren für seine "Kriegstüchtigkeit". (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sei längst mehr als ein regionaler Krieg, sagte der SPD-Politiker bei einer Diskussionsveranstaltung im nordrhein-westfälischen Arnsberg. Russland habe auf Kriegswirtschaft umgestellt und produziere inzwischen in drei Monaten so viele Waffen und Munition wie die gesamte EU in einem Jahr. Auch Deutschland müsse deshalb mehr in seine Kriegstüchtigkeit investieren, sagte Pistorius.

EU-Parlamentspräsidentin Metsola rief die deutsche Regierung dazu auf, der Ukraine so rasch wie möglich Taurus-Marschflugkörper zu liefern. Sie verwies in den Zeitungen der Funke Mediengruppe auf die Freigabe von US-Raketen für den Einsatz gegen Ziele in Russland. Die EU-Mitgliedstaaten sollten diesem Beispiel folgen.

