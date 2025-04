Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Der SPD-Politiker sagte dem Magazin "Der Spiegel", die ersten geplanten Schritte seien die Wiederaufnahme der Wehrerfassung und Wehrüberwachung. Sobald das Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen sei, könne man die ersten Wehrdienstleistenden aufnehmen und ausbilden. Die neuen Regelungen orientieren sich an einem Modell, wie es etwa in Schweden praktiziert wird. Dabei müssen Männer ab 18 Jahren einen Fragebogen ausfüllen, für Frauen ist er freiwillig. Geeignete Personen werden anschließend von der Bundeswehr angeschrieben, ob sie einen Grundwehrdienst ableisten wollen. Pistorius geht nach eigenen Angaben davon aus, dass sich auf diese Weise so viele Freiwillige finden, dass eine Wehrpflicht für alle nicht nötig sein wird.

Die Wehrbeauftragte des Bundestags, Högl, plädierte in diesem Zusammenhang erneut für ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr für Männer und Frauen. Sie sagte der Katholischen Nachrichten-Agentur, alle Menschen im Land sollten eine Zeit lang etwas für die Gesellschaft tun.

