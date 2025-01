Bundesverteidigungsminister Pistorius, der ukrainische Präsident Selenskyj und der US-Außenminister Austin beim Ukraine-Kontaktgruppen-Treffen in Ramstein. (AFP / DANIEL ROLAND)

Pistorius erklärte auf dem US-Luftwaffenstützpunkt im rheinland-pfälzischen Ramstein, es gehe darum, das Format der Ukraine-Kontaktgruppe am Leben zu erhalten. Das bisher Erreichte müsse Ansporn sein, alle Anstrengungen für das Kommende zu unternehmen.

An dem Treffen in Ramstein nehmen neben den Verteidigungsministern der Unterstützerländer auch NATO-Generalsekretär Rutte und der ukrainische Präsident Selenskyj teil. Selenskyj erklärte, mit der Vereidigung von Donald Trump als US-Präsident beginne ein neues Kapitel für Europa und die ganze Welt. Vor diesem Hintergrund müssten die Unterstützer der Ukraine noch enger zusammenarbeiten. Selenskyj sprach sich in Ramstein für die Entsendung westlicher Soldaten in die Ukraine aus. Der künftige Trump hatte wiederholt die amerikanische Militärhilfe für die Ukraine kritisiert.

Kallas: EU muss Ukraine stärker unterstützen

Die EU-Außenbeauftragte Kallas erklärte, die EU könnte die Ukraine auch eigenverantwortlich stärker unterstützen, sollten die Vereinigten Staaten als Unterstützer wegfallen. Sie gehe aber davon aus, dass die USA egal unter wessen Führung kein Interesse daran haben werde, dass Russland die stärkste Macht in der Welt sei.

USA kündigen letztes Hilfspaket vor Amtsübernahme von Trump an

Der noch amtierende US-Verteidigungsminister Austin rief zur weiteren Unterstützung der von Russland angegriffenen Ukraine auf. Kurz vor dem Ausscheiden von Präsident Biden kündigte Austin weitere Militärhilfen im Wert von 500 Millionen US-Dollar an. Das Paket umfasse Flugabwehrmunition, Munition und technische Unterstützung für die F-16-Kampfjets in ukrainischen Diensten.

Hörtipp

Diese Nachricht wurde am 09.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.