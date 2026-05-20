Bundeswehr

Ein Gepard Flugabwehrkanonenpanzer (Archivfoto) (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Pistorius sagte, man werde die Voraussetzungen schaffen, um die enormen Beiträge in den kommenden Jahren schnell und effizient auszugeben. Die Reform der Beschaffung sieht den Angaben zufolge neue Außenstellen des Beschaffungsamtes in Bremen, Dresden, Kiel und Brüssel vor. Außerdem sollten verfügbare Produkte künftig ohne bürokratische Umwege beschafft werden. Ein wissenschaftlicher Beirat werde als Kontrollorgan fungieren, hieß es weiter.

Der Bundesrechnungshof hatte immer wieder kritisiert, dass die Kosten für die Aufrüstung zu hoch seien. Der große Verteidigungsetat verleite die Industrie zu überhöhten Forderungen.

Diese Nachricht wurde am 20.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.