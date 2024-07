Indopazifikreise

Verteidigungsminister Pistorius auf dem Honolulu International Airport (Soeren Stache/dpa)

Der SPD-Politiker will dort Bundeswehrsoldatinnen und -soldaten treffen, die an dem Manöver "Rimpac 24" unter Leitung der US-Marine teilnehmen. Unter anderem steht ein Besuch der deutschen Fregatte "Baden-Württemberg" auf dem Programm.

Im Anschluss will Pistorius nach Südkorea und auf die Philippinen reisen. Die deutschen Streitkräfte nehmen in diesem Jahr an mehreren multinationalen Truppenübungen in der Indopazifik-Region teil. Hintergrund ist, dass sich dort Nationen wie die Philippinen zunehmend vom dominant auftretenden China bedroht fühlen.

