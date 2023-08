Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace hat seinen Rücktritt eingereicht. (AFP/Tolga Akmen / AFP)

Wallace, der seit 2019 im Amt war, nannte in einem Brief an Premierminister Sunak private Gründe für seinen Rückzug, den er im Juli bereits angekündigt hatte. In dem Schreiben setzte er sich dafür ein, die finanziellen Mittel für das Militär weiter aufzustocken. Sunak dankte Wallace insbesondere für eine führende Rolle bei der Unterstützung des Westens für die Ukraine.

Nach Angaben des britischen Nachrichtensenders "Sky News" soll der bisherige Energieminister Shapps den Posten des Verteidigungsministers übernehmen.

