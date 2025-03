Kämpfer und Zivilisten tragen den Sarg eines Mitglieds der syrischen Sicherheitskräfte. Der Mann wurde in der Provinz Latakia getötet, wo Regierungstruppen gegen mutmaßliche Anhänger des gestürzten Präsident Assad vorgingen. (Moawia Atrash/dpa)

Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien wurden mehr als 1.300 Menschen getötet. Fast 1.000 waren demnach Zivilisten - die meisten von ihnen Angehörige der alawitischen Minderheit. In der Mitteilung ist die Rede von Exekutionen und ethnischer Säuberung. Die Angaben der Beobachtungsstelle lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Nach übereinstimmenden Berichten waren auch Einsatzkräfte der neuen Machthaber für Massaker an Zivilisten verantwortlich. Die syrische Übergangsregierung hat eine Untersuchungskommission eingesetzt.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.