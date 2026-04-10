Wehrfähigkeit

Das Bundesverteidigungsministerium brachte eine entsprechende Verwaltungsvorschrift auf den Weg, wie eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur sagte. Damit schaffe man Klarheit. Jeder Mann dürfe frei reisen, heißt es.
Verteidigungsminister Pistorius hatte gestern eine solche Regel angekündigt. Eine Passage im neuen Wehrdienstgesetz hatte für Aufsehen gesorgt. Diese sieht vor, dass Männer zwischen 17 und 45 Jahren bei Auslandsaufenthalten von mehr als drei Monaten eine Genehmigung bei der Bundeswehr einholen müssen. Das Verteidigungsministerium erklärte später, die Regel sei lediglich für den Spannungsfall gedacht und würde erst dann greifen, wenn der Wehrdienst verpflichtend wäre.
Diese Nachricht wurde am 10.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.