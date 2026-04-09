Wehrfähigkeit

Uniformen der Bundeswehr auf einer Kleiderstange (picture alliance / dpa / Oliver Berg)

Das Bundesverteidigungsministerium brachte eine entsprechende Verwaltungsvorschrift auf den Weg, wie eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur sagte. Damit schaffe man Klarheit. Jeder Mann dürfe frei reisen, heißt es.

Verteidigungsminister Pistorius hatte gestern eine solche Regel angekündigt. Eine Passage im neuen Wehrdienstgesetz ⁠hatte für Aufsehen gesorgt. Diese sieht vor, dass Männer zwischen 17 und ⁠45 Jahren bei Auslandsaufenthalten von ‌mehr als drei Monaten eine Genehmigung bei der Bundeswehr einholen müssen. Das Verteidigungsministerium erklärte später, die Regel sei lediglich ​für den Spannungsfall gedacht und würde erst dann greifen, wenn der Wehrdienst verpflichtend wäre.

Diese Nachricht wurde am 09.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.