"Security Table"-Bericht

Dem Fachdienst "Security Table“ liegt ein entsprechendes Dokument des Ministeriums vor. Darin heißt es etwa, bei Waffensystemen mit autonomen Funktionen müsse menschliche Kontrolle im Rahmen einer verantwortlichen Befehlskette sichergestellt sein. Voraussetzung sei unter anderem, dass Menschen die Einsatzregeln festlegen und validieren können.
International gibt es keinen einheitlichen Umgang mit entsprechender Technologie. In den USA gab es zuletzt einen Konflikt zwischen dem Verteidigungsministerium und dem KI-Unternehmen Anthropic. Dieses hatte sich geweigert, seine KI für autonome Waffen freizugeben. Daraufhin stufte das Ministerium das Unternehmen als Risiko für die Lieferkette ein.
Diese Nachricht wurde am 29.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.