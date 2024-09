Das russische Verteidigungsministerium in Moskau (dpa/Karpov Sergei)

Wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilte, wurden in der vergangenen Nacht 54 Drohnen in grenznahen Gebieten abgeschossen. Allein 27 hätten Ziele in der Region Kursk angesteuert, wo Kiew im August eine Offensive gestartet hatte. In der Region Belgorod sollen vier Menschen verletzt worden sein. In der nordwestlich von Moskau gelegenen Region Twer brach russischen Medienberichten zufolge ein Feuer in einem Munitionslager aus.

Nach ukrainischen Angaben war die im Nordosten gelegene Stadt Sumy erneut das Ziel russischer Angriffe. Attackiert wurden vor allem Anlagen und Einrichtungen zur Energieversorgung. In der gesamten gleichnamigen Region habe die Flugabwehr in der Nacht 16 russische Drohnen abgeschossen, hieß es. Insgesamt seien es fast 50 gewesen.

Die Angaben aus den Kriegsgebieten lassen sich kaum unabhängig überprüfen.

