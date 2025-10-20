Das Verteidigungsministerium hat die Anschaffung weiterer F-35 dementiert. (picture alliance / Britta Pedersen / dpa-Zentralbild / dpa / Britta Pedersen)

Es gebe derzeit keine Überlegungen für eine Beschaffung weiterer F-35, teilte das Verteidigungsministerium auf Anfrage der dpa mit. Zunächst hatte das Magazin "Der Spiegel" unter Berufung auf eine vertrauliche Vorlage für den Bundestag, berichtet, dass der Kauf von 15 der amerikanischen Maschinen für 2,5 Milliarden Euro geplant sei. Bereits 2022 hatte die damalige Bundesregierung den Kauf von 35 Exemplaren eingeleitet, die ab 2027 ausgeliefert werden sollen.

Unterdessen hat Bundesverteidigungsminister Pistorius bei seinem Besuch auf Island eine Absichtserklärung unterzeichnet, nach der die deutsche Marine künftig die Hafenanlagen des Landes nutzen kann. Pistorius wird auch nach Kanada und Schottland reisen. Ziel ist ein größeres deutsches Engagement an der NATO-Nordflanke.

