Bei einem Brandanschlag wurden in Erfurt mehrere Bundeswehr-Lkw zerstört. (picture alliance / SvenSimon / Wolfgang Schneble / SVEN SIMON)

Eine Sprecherin in Berlin wies entsprechende Behauptungen in einem aus Russland verbreiteten Video zurück. In dieser Angelegenheit laufe eine Desinformationskampagne in den sozialen Netzwerken. Wie der MDR berichtet, hatten in der Nacht zum 22. Juni unbekannte Täter auf einem Betriebsgelände eines Lkw-Herstellers sechs Bundeswehr-Lastwagen angezündet. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur waren auch Feldjäger am Tatort, um sich ein Bild zu verschaffen.

Der thüringische Innenminister Maier erklärte, sollte es sich bestätigen, dass eine ausländische Macht - etwa Russland - hier gezielt Sabotage betrieben habe, dann sei dies wiedermal ein Angriff auf die Demokratie.

Diese Nachricht wurde am 27.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.