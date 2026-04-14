Die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni (dpa / picture alliance / Cristiano Minichiello)

Dies gab Regierungschefin Meloni laut der italienischen Nachrichtenagentur Ansa bei einer Veranstaltung in Verona bekannt. Sie begründete dies mit der aktuellen Lage im Libanon. In den vergangenen Tagen hatte Außenminister Tajani bei einem Treffen mit dem libanesischen Präsidenten Aoun in Beirut von inakzeptablen Angriffen Israels auf die Zivilbevölkerung gesprochen. Eigentlich gehört Italien in Europa zu den engsten Verbündeten Israels.

Das israelische Nachrichtenportal "ynet" berichtete unter Berufung auf Sicherheitsquellen, die Vereinbarung habe inhaltlich kaum Substanz gehabt. Die italienische Entscheidung habe deswegen auch keine praktische Bedeutung.

Diese Nachricht wurde am 14.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.