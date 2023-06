Sachsen-Anhalt

Intel wird in Magdeburg eine Chips-Fabrik eröffnen. (Archivbild) (Ralf Hirschberger/dpa)

Die Unterzeichnung fand im Beisein von Bundeskanzler Scholz und Intel-Chef Gelsinger in Berlin statt. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll das Vorhaben mit knapp zehn Milliarden Euro gefördert werden. Ursprünglich waren 6,8 Milliarden Euro in Aussicht gestellt worden. Die Aufstockung der staatlichen Hilfen muss noch von der EU-Kommission überprüft werden. Eigentlich sollte mit dem Bau schon vor Monaten begonnen werden. Wegen der laufenden Verhandlungen über Subventionen war der Start allerdings verschoben worden.

Intel will in Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt ab 2027 Computerchips produzieren. In einer ersten Ausbaustufe sollen zwei Halbleiterwerke gebaut werden, mehrere Tausend Arbeitsplätze könnten entstehen.

