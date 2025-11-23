Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Die zentrale Wahlkommission teilte mit, nach vorläufigen Ergebnissen habe der SNSD-Politiker Karan mit 50,89 Prozent gewonnen. Karan gilt als enger Vertrauter des bisherigen Amtsinhaber Dodik. Dieser hatte bereits zuvor den Wahlsieg Karans proklamiert.

Die Abstimmung war notwendig geworden, nachdem Dodik wegen separatistischer Aktivitäten seines Amtes enthoben und von der Ausübung politischer Ämter für sechs Jahre ausgeschlossen worden war.

Seit dem Ende des Bosnien-Kriegs vor 30 Jahren besteht Bosnien-Herzegowina aus zwei Gebieten: die vorwiegend ethnisch serbisch besiedelte Republika Srpska und die Föderation Bosnien-Herzegowina, in der vor allem Kroaten und Bosniaken leben.

