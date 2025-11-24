Sinisa Karan (l), Kandidat der serbischen Nationalisten und der ehemalige pro-russische Führer Milorad Dodik. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Radivoje Pavicic)

Die zentrale Wahlkommission teilte mit, nach vorläufigen Ergebnissen habe der Politiker Karan von der Partei SNSD mit 50,89 Prozent gewonnen. Karan gilt als enger Vertrauter des bisherigen Amtsinhaber Dodik. Dieser war wegen separatistischer Aktivitäten seines Amtes enthoben und von der Ausübung politischer Ämter für sechs Jahre ausgeschlossen worden.

Seit dem Ende des Bosnien-Kriegs vor 30 Jahren besteht Bosnien-Herzegowina aus zwei Gebieten: die vorwiegend ethnisch serbisch besiedelte Republika Srpska und die Föderation Bosnien-Herzegowina, in der vor allem Kroaten und Bosniaken leben.

