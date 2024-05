Der serbische Präsident Aleksandar Vucic gratuliert dem neuen serbischen Premierminister Milos Vucevic nach der Vereidigung des Kabinetts im serbischen Parlament. (Darko Vojinovic / AP )

Der Politiker ist Vorsitzender der Regierungspartei SNS und gilt als enger Vertrauter von Präsident Vucic. Unter Vucic, der seit 2012 in unterschiedlichen Funktionen die Geschicke des Landes bestimmt, verfolgt Serbien eine teilweise am Westen und teilweise an Russland und China ausgerichtete Politik. Das Land verhandelt seit 2014 über eine EU-Mitgliedschaft. Der Prozess verläuft schleppend, Kritiker werfen der serbischen Führung Reformunwilligkeit vor. Sie monieren zudem, unter Vucic würden freie Medien unterdrückt, die Justiz missbraucht und es gebe ein hohes Maß an Korruption.

