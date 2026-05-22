Diplomatie

Er soll mit Vertretern der iranischen Führung zusammenkommen, hieß es aus pakistanischen Sicherheitskreisen. Es seien Gespräche über einen Entwurf für eine Vereinbarung zwischen den USA und dem Iran geplant. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters trafen auch Verhandler aus Katar in der iranischen Hauptstadt ein. Sie seien in Abstimmung mit den USA angereist.
Pakistan, Katar und weitere Staaten hatten Medienberichten zufolge einen neuen Entwurf für eine Vereinbarung zur Beilegung des Iran-Kriegs vorgelegt. US-Außenminister Rubio hatte sich vorsichtig optimistisch geäußert.
Diese Nachricht wurde am 22.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.