Diplomatie

Dort will er Gespräche über eine Vereinbarung zwischen den USA und dem Iran führen. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters reisten zuvor auch Verhandler aus Katar in der iranischen Hauptstadt an. Sie nähmen in Abstimmung mit den USA an den Treffen teil.
Pakistan, Katar und weitere Staaten hatten Medienberichten zufolge einen neuen Entwurf für eine Vereinbarung zur Beilegung des Iran-Kriegs vorgelegt. US-Außenminister Rubio hatte sich vorsichtig optimistisch geäußert.
Diese Nachricht wurde am 23.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.