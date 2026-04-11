US-Vize-Präsident Vance wird bei seiner Ankuft in Islamabad von Pakistans Außenminister Dar (r.) und Pakistans Armee-Chef Munir (l.) empfangen. (picture alliance / Anadolu / Min. of Foreign Affairs of Pakistan / Handout)

Die Gespräche finden unter der Vermittlung der pakistanischen Regierung statt. Zum Auftakt empfing Regierungschef Sharif die iranische Delegation. Anschließend sprach er mit den Vertretern der USA unter Leitung von Vizepräsident Vance. Sharif äußerte die Hoffnung, Fortschritte hin zu einem nachhaltigen Frieden in der Region zu erzielen.

Sowohl iranische Staatsmedien als auch pakistanische Regierungskreise berichten, dass die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran in einer gemeinsamen Sitzung geführt würden. Zudem gebe es mehrere Fachausschüsse, die über die verschiedenen strittigen Themen berieten.

Die Positionen des Iran und der USA liegen weit auseinander. Teheran verlangt unter anderem ein Ende der israelischen Angriffe auf die iran-treue Hisbollah-Miliz im Libanon. Die USA fordern die sofortige Wiederöffnung der Straße von Hormus. Auch das iranische Atom- und Raketenprogramm spielt eine Rolle.

Derzeit gilt eine zweiwöchige Waffenruhe zwischen den beiden Kriegsparteien.

Diese Nachricht wurde am 11.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.