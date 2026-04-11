US-Vize-Präsident Vance wird bei seiner Ankuft in Islamabad von Pakistans Außenminister Dar (r.) und Pakistans Armee-Chef Munir (l.) empfangen. (picture alliance / Anadolu / Min. of Foreign Affairs of Pakistan / Handout)

Nach Agenturmeldungen sollen die Unterredungen an diesem Punkt in eine erste Sackgasse geraten sein. Die USA fordern die sofortige Wiederöffnung der Straße von Hormus, was der Iran bislang verweigert. Die Gespräche in Islamabad finden unter Vermittlung der pakistanischen Regierung statt. Zum Auftakt empfing Regierungschef Sharif die iranische Delegation. Diese legte dem iranischen Staatsfernsehen zufolge eine Liste mit zehn Forderungen und Bedingungen vor. Anschließend sprach Sharif mit den Vertretern der USA unter Leitung von Vizepräsident Vance. Die Vereinigten Staaten haben einen Forderungskatalog mit 15 Punkten zusammengestellt. Inzwischen sitzen beide Kriegsparteien gemeinsam am Verhandlungstisch und reden direkt miteinander.

Die Positionen des Iran und der USA liegen weit auseinander. Teheran verlangt unter anderem ein Ende der israelischen Angriffe auf die iran-treue Hisbollah-Miliz im Libanon. Die USA dringen auch auf eine Lösung für das iranische Atom- und Raketenprogramm. Derzeit gilt eine zweiwöchige Waffenruhe zwischen den Kriegsparteien.

Diese Nachricht wurde am 12.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.