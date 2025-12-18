Dauerdiplomatie: Der US-Sondergesandte Steve Witkoff (AP / Evelyn Hockstein)

Das Weiße Haus bestätigte in Washington einen Bericht der US-Zeitung "Politico". Demnach soll das Treffen in Miami stattfinden. Auf amerikanischer Seite nehmen die Gesandten Witkoff und Kushner teil. Russland soll unter anderem vom seinem Unterhändler Dmitrijew vertreten werden. Aus Moskau lag zunächst keine Stellungnahme vor. Am Sonntag und Montag hatte es in Berlin Verhandlungen von Vertretern der USA, der Ukraine, europäischer Staaten sowie der NATO und der EU in unterschiedlichen Zusammensetzungen gegeben.

Unter anderem schlugen die Europäer eine multinationale Truppe vor, die einen Waffenstillstand absichern soll. Die USA erklärten sich zu Sicherheitsgarantien für die Ukraine bereit.

18.12.2025