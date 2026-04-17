Lange Staus nach Waffenruhe

Auf den Straßen in Richtung Süden bildeten sich Augenzeugen zufolge lange Staus.
Die Waffenruhe war um Mitternacht in Kraft getreten, nach mehr als sechs Wochen Krieg. Aufgrund der Kämpfe zwischen Israel und der vom Iran unterstützten Miliz wurden mehr als eine Million Menschen vertrieben.
Die Hisbollah warnte, dass sie für den Fall einer Verletzung der Waffenruhe durch die israelische Armee kampfbereit bleibe. Die Kämpfer behielten den Finger am Abzug, heißt es in einer Erklärung.
Diese Nachricht wurde am 17.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.