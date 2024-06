US-Bundesstaat Missouri

Eine Hinrichtungszelle in einem US-Gefängnis (Archivbild) (picture alliance / AP Photo / Pat Sullivan)

Der 69-jährige sei per Giftspritze in einem Gefängnis in der Stadt Bonne Terre hingerichtet worden, teilte die zuständige Strafvollzugsbehörde mit. Er war der zweite Inhaftierte, der in Missouri in diesem Jahr hingerichtet wurde und der siebte in den USA insgesamt. In dem Fall ging es um Morde an seiner früheren Liebhaberin und ihres Ehemanns.

Der Verurteilte hatte stets seine Unschuld beteuert. Missouris republikanischer Gouverneur Parson hatte ein Gnadengesuch zuletzt abgelehnt.

