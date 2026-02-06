Oman

Verwirrung um Verhandlungsauftakt zwischen USA und Iran

Im Oman herrscht rund um die Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA Unklarheit über den Auftakt der Gespräche. Medien aus Teheran veröffentlichten widersprüchliche Informationen über den Beginn, der bereits vor einigen Stunden geplant war. Berichten zufolge ist der iranische Außenminister Araghtschi bereits am Verhandlungsort eingetroffen. Noch hätten die Gespräche aber nicht begonnen.