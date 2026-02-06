Oman
Verwirrung um Verhandlungsauftakt zwischen USA und Iran

Im Oman herrscht rund um die Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA Unklarheit über den Auftakt der Gespräche. Medien aus Teheran veröffentlichten widersprüchliche Informationen über den Beginn, der bereits vor einigen Stunden geplant war. Berichten zufolge ist der iranische Außenminister Araghtschi bereits am Verhandlungsort eingetroffen. Noch hätten die Gespräche aber nicht begonnen.

    Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi mit seinem omanischen Amtskollegen Sayyid Badr Albusaidi während ihres Treffens vor den Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA in Muscat im Oman
    Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi (l.) mit seinem omanischen Amtskollegen Sayyid Badr Albusaidi (AP)
    Das berichtet das iranische Staatsfernsehen. Auf Seiten der US-Delegation nimmt unter anderem der Sondergesandte Witkoff teil. Laut Araghtschi geht es bei den Gesprächen vor allem um das iranische Atomprogramm und eine Lockerung der Sanktionen.
    Die USA hatten angekündigt, auch Irans Unterstützung für militante Gruppen in der Region auf die Tagesordnung zu setzen. Die Vereinigten Staaten hatten ihre Präsenz in der Golfregion zuletzt verstärkt. Seit der gewaltsamen Unterdrückung der jüngsten Proteste im Iran hat Trump der Führung in Teheran wiederholt mit Militärschlägen gedroht.

    Aus dem Deutschlandfunk-Programm

    Neue Verhandlungen zwischen Iran und USA
    Diese Nachricht wurde am 06.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.