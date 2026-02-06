Das berichtet das iranische Staatsfernsehen. Auf Seiten der US-Delegation nimmt unter anderem der Sondergesandte Witkoff teil. Laut Araghtschi geht es bei den Gesprächen vor allem um das iranische Atomprogramm und eine Lockerung der Sanktionen.
Die USA hatten angekündigt, auch Irans Unterstützung für militante Gruppen in der Region auf die Tagesordnung zu setzen. Die Vereinigten Staaten hatten ihre Präsenz in der Golfregion zuletzt verstärkt. Seit der gewaltsamen Unterdrückung der jüngsten Proteste im Iran hat Trump der Führung in Teheran wiederholt mit Militärschlägen gedroht.
