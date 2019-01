Diese gewaltige Netz bietet dann jedem Punkt auf der Erde eine schnelle Internetverbindung. Ein OneWeb-Satellit soll knapp 150 Kilogramm wiegen und pro Sekunde etliche Gigabit an Daten übertragen. Der Knackpunkt ist die Serienproduktion. Um das himmlische Internet zu ermöglichen, muss OneWeb mehrere Satelliten pro Tag bauen – eine Revolution, denn bisher dauerte die Herstellung eines Kommunikationssatelliten meist einige Jahre. Die ersten zehn Satelliten sind fertig und sollen noch im Frühjahr mit einer Soyuz-Rakete vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou ins All geschossen werden.

Seriensatelliten müssen sich im All beweisen

Sie dienen vornehmlich Testzwecken. Weitere zwanzig Soyuz-Starts mit jeweils rund fünfunddreißig Satelliten an Bord sind bereits gebucht. Zudem gibt es die Möglichkeit, mit US-Raketen zu starten. Doch der Bau der Satelliten verzögert sich.

Noch Zukunftsmusik: Ein OneWeb-Satellit im All (künstlerische Darstellung) (OneWeb)

Zwar hat OneWeb inzwischen auch in Florida direkt am Weltraumbahnhof Cape Canaveral eine Fabrik errichtet. Ob die ursprünglich geplanten Kosten von nur 500.000 Dollar pro Satellit eingehalten werden können, ist allerdings fraglich. Der härteste Test kommt jedoch erst im All: Dann muss sich zeigen, ob und wie gut die Seriensatelliten funktionieren.