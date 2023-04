Der Fußballtrainer Bruno Labbadia ist nach Informationen des Senders Sky beim VfB Stuttgart entlassen worden (imago / Eibner)

Der VfB Stuttgart hatte am Samstag sein Bundesligaspiel gegen Union Berlin mit 0:3 verloren. Die siebte Niederlage der Schwaben unter Labbadia in den vergangenen neun Spielen in der Meisterschaft hatte seinen Rauswurf besiegelt.

Diese Nachricht wurde am 03.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.