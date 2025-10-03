Moritz Broschinski vom FC Basel (links) trifft zum 2:0 gegen Torhüter Alexander Nuebel vom VfB Stuttgart. (Michael Buholzer / KEYSTONE / dpa / Michael Buholzer)

Albian Ajeti nutzte einen Fehler der Defensive der Schwaben zur frühen Führung für die Gastgeber. VfB-Stürmer Ermedin Demirovic verpasste bei einem Foulelfmeter nach einer guten halben Stunde den möglichen Ausgleich. Er scheiterte am früheren Bundesliga-Keeper Marwin Hitz. Stattdessen erzielte der deutsche Profi Moritz Broschinski nach Vorlage des Ex-Bundesligaspielers Xherdan Shaqiri das 2:0 für Basel in der 84. Minute.

Am Sonntag spielt der VfB Stuttgart gegen Heidenheim

Die Schwaben, die zuvor wettbewerbsübergreifend drei Siege gefeiert hatten, waren zum Auftakt der Europa-League-Saison mit 2:1 gegen Celta Vigo erfolgreich gewesen. Am Sonntag geht es für das Team von Trainer Sebastian Hoeneß mit einem Heimspiel in der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Heidenheim weiter.

Der SC Freiburg hatte vor einer Woche 2:1 gegen den FC Basel gewonnen. Am frühen Donnerstagabend trennten sich die Badener in ihrem zweiten Europa-League-Auftritt 1:1 auswärts vom FC Bologna. In der Conference League gewann der 1. FSV Mainz 05 in Nikosia mit 1:0.

Diese Nachricht wurde am 03.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.