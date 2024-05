VfL Wolfsburg jubelt im DFB-Pokalfinale (picture alliance / pepphoto / Horst Mauelshagen)

Die Fußballerinnen der Bayern hatten sich am vergangenen Wochenende die zweite Meisterschaft in Folge gesichert und verpasste mit der Niederlage im Pokal-Finale das erhoffte Double. In der Bundesliga-Saison war München noch ohne Niederlage geblieben.

Das Spiel fand im ausverkauften Kölner Stadion vor 44.400 Zuschauerinnen und Zuschauern statt. Dort wird seit 2010 das DFB-Pokalfinale der Frauen ausgetragen.

