Fußball-Champions League der Frauen

VfL Wolfsburg schlägt Manchester United

In der Fußball-Champions League der Frauen hat der VfL Wolfsburg gegen Manchester United mit 5:2 gewonnen. Der Tabellenzweite der Bundesliga hat nun nach drei Siegen in den ersten vier Spielen der Ligaphase die direkte Qualifikation für das Viertelfinale selbst in der Hand.