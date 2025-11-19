Fußball-Champions League der Frauen
VfL Wolfsburg schlägt Manchester United

In der Fußball-Champions League der Frauen hat der VfL Wolfsburg gegen Manchester United mit 5:2 gewonnen. Der Tabellenzweite der Bundesliga hat nun nach drei Siegen in den ersten vier Spielen der Ligaphase die direkte Qualifikation für das Viertelfinale selbst in der Hand.

    Lineth Beerensteyn (VfL Wolfsburg) jubelt nach ihrem Tor zum 3:1.
    Lineth Beerensteyn nach ihrem Tor zum 3:1. (Swen Pförtner / dpa / Swen Pförtner)
    Vor knapp 4.000 Zuschauern in der Volkswagen-Arena der VfL-Männer trafen die Niederländerinnen Ella Peddemors (17./37.) und Lineth Beerensteyn (45.+1/65.) sowie Vivien Endemann (90.+6) für Wolfsburg, nachdem die Ex-Wölfin Fridolina Rolfö (14.) den VfL früh unter Druck gesetzt hatte. Melvine Malard (45.+2) verkürzte für die Gäste.
    Wolfsburgs Kapitänin Alexandra Popp musste in der 58. Minute mit einer Knieverletzung ausgewechselt werden.
    Die beiden letzten Wolfsburger Gegner in der Ligaphase sind Real Madrid (9. Dezember) und der FC Chelsea (17. Dezember).
    Diese Nachricht wurde am 19.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.