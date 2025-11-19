Fußball-Champions League der Frauen

Vor knapp 4.000 Zuschauern in der Volkswagen-Arena der VfL-Männer trafen die Niederländerinnen Ella Peddemors (17./37.) und Lineth Beerensteyn (45.+1/65.) sowie Vivien Endemann (90.+6) für Wolfsburg, nachdem die Ex-Wölfin Fridolina Rolfö (14.) den VfL früh unter Druck gesetzt hatte. Melvine Malard (45.+2) verkürzte für die Gäste.
Wolfsburgs Kapitänin Alexandra Popp musste in der 58. Minute mit einer Knieverletzung ausgewechselt werden.
Die beiden letzten Wolfsburger Gegner in der Ligaphase sind Real Madrid (9. Dezember) und der FC Chelsea (17. Dezember).
Diese Nachricht wurde am 19.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.