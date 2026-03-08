Fußball-Bundesliga
VfL Wolfsburg trennt sich von Trainer Daniel Bauer

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat sich von Trainer Daniel Bauer und Geschäftsführer Peter Christiansen getrennt.

    Daniel Bauer, Cheftrainer des VfL Wolfsburg, im Porträt im Stadion.
    Ist seinen Job los: Daniel Bauer, Cheftrainer des VfL Wolfsburg. (picture alliance / SvenSimon / Malte Ossowski / SVEN SIMON)
    Das teilte der Verein einen Tag nach der 1:2-Heimniederlage gegen den Hamburger SV mit. Als Nachfolger soll Ex-Coach Dieter Hecking bereitstehen.
    Wolfsburg wartet seit acht Partien auf einen Sieg. Als derzeit Tabellen-17. droht der Abstieg aus der Bundesliga.
