Fußball-Bundesliga
VfL Wolfsburg verpflichtet Dieter Hecking als neuen Trainer

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat Dieter Hecking als neuen Trainer verpflichtet. Das teilte der Verein einen Tag nach der 1:2-Heimniederlage gegen den Hamburger SV mit.

    Dieter Hecking wird neuer Cheftrainer in Wolfsburg. (Swen Pförtner / dpa / Swen Pförtner)
    Hecking folgt auf Daniel Bauer, der ebenso wie Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen entlassen wurde. Wolfsburg wartet seit acht Partien auf einen Sieg. Als derzeit Tabellen-17. droht der Abstieg aus der Bundesliga.
    Hecking arbeitete bereits von 2013 bis 2016 in Wolfsburg. Unter dem heute 61-Jährigen gewann der Verein den DFB-Pokal und den Supercup. Im September des vergangenen Jahres war Hecking beim Zweitligisten VfL Bochum entlassen worden.
