Fußball-Bundesliga

Hecking folgt auf Daniel Bauer, der ebenso wie Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen entlassen wurde. Wolfsburg wartet seit acht Partien auf einen Sieg. Als derzeit Tabellen-17. droht der Abstieg aus der Bundesliga.
Hecking arbeitete bereits von 2013 bis 2016 in Wolfsburg. Unter dem heute 61-Jährigen gewann der Verein den DFB-Pokal und den Supercup. Im September des vergangenen Jahres war Hecking beim Zweitligisten VfL Bochum entlassen worden.
Diese Nachricht wurde am 08.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.