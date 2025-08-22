Frankreich
Video-Streamer während Liveübertragung gestorben - Keine Hinweise auf Misshandlungen

Der Tod eines französischen Video-Streamers vor laufender Kamera im Internet ist nicht auf unmittelbare Gewalteinwirkung zurückzuführen.

    Das Foto zeigt eine Social-Media-Plattform eines Video-Produzenten mit dem Pseudonym "Jean Pormanove".
    In Frankreich ist ein Video-Produzent mit dem Pseudonym "Jean Pormanove" vor laufender Kamera gestorben. (IMAGO / ABACAPRESS/ Charpaud Christopher)
    Das teilte die Staatsanwaltschaft in Nizza nach der Obduktion des Mannes mit. Der genaue Ablauf des Live-Streams werde aber noch ermittelt.
    Der 46-Jährige hatte sich auf der Internet-Plattform Kick dem Augenschein nach Gewalt und Demütigungen ausgesetzt. Zuschauer sollen die Handlungen live mitverfolgt und teils Anweisungen gegeben haben. Der Fall sorgt in Frankreich für Empörung. Die für die Digitalisierung zuständige Staatssekretärin, Chappaz, schaltete die Rundfunkaufsicht ein.
