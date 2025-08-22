Das teilte die Staatsanwaltschaft in Nizza nach der Obduktion des Mannes mit. Der genaue Ablauf des Live-Streams werde aber noch ermittelt.
Der 46-Jährige hatte sich auf der Internet-Plattform Kick dem Augenschein nach Gewalt und Demütigungen ausgesetzt. Zuschauer sollen die Handlungen live mitverfolgt und teils Anweisungen gegeben haben. Der Fall sorgt in Frankreich für Empörung. Die für die Digitalisierung zuständige Staatssekretärin, Chappaz, schaltete die Rundfunkaufsicht ein.
Diese Nachricht wurde am 22.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.