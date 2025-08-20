In Frankreich ist ein Video-Produzent mit dem Pseudonym "Jean Pormanove" vor laufender Kamera gestorben. (IMAGO / ABACAPRESS/ Charpaud Christopher)

Die Justiz ordnete eine Autopsie des Verstorbenen an. Der 46-jährige Mann aus der Nähe von Nizza soll sich auf der Plattform Kick dem Augenschein nach Gewalt und Demütigungen ausgesetzt haben. Zuschauer sollen dabei die Handlungen live mitverfolgt haben. Zwei Co-Produzenten ließen über ihren Anwalt mitteilen, die Gewalt in den Videos sei inszeniert gewesen. Der Verstorbene habe Herz-Kreislauf-Probleme gehabt, hieß es. Der Fall sorgt in Frankreich für Empörung. Die für die Digitalisierung zuständige Staatssekretärin, Chappaz, schaltete die Regulierungsbehörde ein. Die australische Streaming-Plattform Kick kündigte an, mit den französischen Behörden uneingeschränkt zusammenzuarbeiten.

