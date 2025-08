Demonstration für die Befreiung der Geiseln. Von dem Video liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (AFP / GIL COHEN-MAGEN)

Darin ist in einem Tunnel der extrem abgemagerte 24-jährige Evyatar David zu sehen, der sich seit fast 22 Monaten in der Gewalt der Terrororganisation befindet. David war neben vielen anderen Israelis vom Nova-Musikfestival im Süden des Landes verschleppt worden. In dem Video berichtet er über seine völlig unzureichende Ernährung. Am Ende sieht man ihn, wie er nach eigenen Angaben sein eigenes Grab schaufeln muss.

Die Familie der Geisel kritisierte, ihr Sohn werde in einer abscheulichen Kampagne zu Propagandazwecken ausgehungert. Die Hamas hatte das Video und das eines weiteren Verschleppten bereits am Donnerstag veröffentlicht.

In Tel Aviv kam der US-Sondergesandte für den Nahen Osten, Witkoff, mit Angehörigen israelischer Geiseln zusammen. Nach deren Angaben sagte er zu, sich weiterhin für eine Befreiung der verbliebenen Verschleppten einzusetzen.

Diese Nachricht wurde am 03.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.