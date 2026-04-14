Krieg im Nahen und Mittleren Osten

Frankreichs Präsident Macron und der britische Premierminister Starmer werden eine Videokonferenz zur Straße von Hormus gemeinsam leiten (Archivbild). (picture alliance I ASSOCIATED PRESS I Yui Mok)

Dies teilte das französische Präsidialamt in Paris mit. Der französische Präsident Macron und der britische Premierminister Starmer werden die Konferenz gemeinsam leiten. Sie haben Länder eingeladen, die sich an einer defensiven multilateralen Mission zur Wiederherstellung der Schifffahrtsfreiheit in der Meerenge beteiligen wollen, sobald die Sicherheitsbedingungen dies zulassen.

Der Iran bedroht seit Beginn des Krieges mit den USA und Israel die Schifffahrt in der Straße von Hormus. Gestern hatte eine Gegenaktion der USA begonnen. Das Militär soll laut Präsident Trump seinerseits die Meerenge für Schiffe mit iranischem Ziel- oder Startpunkt blockieren.

Diese Nachricht wurde am 14.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.