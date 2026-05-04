Gamestop-Chef Cohen sagte dem "Wall Street Journal", das Angebot sei rund 56 Milliarden US-Dollar schwer. Er wolle mit Ebay einen Konkurrenten zum Online-Konzern Amazon aufbauen.
Gamestop hatte vor allem in Zeiten der Corona-Pandemie immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Amateur-Händler trieben damals den Kurs der Aktie hoch. Sie positionierten sich dabei gegen Hedgefonds, die auf einen fallenden Aktienkurs gewettet hatten.
Diese Nachricht wurde am 04.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.