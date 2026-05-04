USA
Videospiele-Händler Gamestop kündigt Übernahmeangebot für Ebay an

Der US-amerikanische Videospiele-Händler Gamestop will die Online-Handelsplattform Ebay übernehmen.

    Eine Person hält ein Smartphone mit der Ebay-App. Im Hintergrund das Ebay-Logo.
    Ebay ist Übernahmeziel desVideospielehändlers Gamestop (Archivbild). (IMAGO / Zoonar/ Timon Schneider)
    Gamestop-Chef Cohen sagte dem "Wall Street Journal", das Angebot sei rund 56 Milliarden US-Dollar schwer. Er wolle mit Ebay einen Konkurrenten zum Online-Konzern Amazon aufbauen.
    Gamestop hatte vor allem in Zeiten der Corona-Pandemie immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Amateur-Händler trieben damals den Kurs der Aktie hoch. Sie positionierten sich dabei gegen Hedgefonds, die auf einen fallenden Aktienkurs gewettet hatten.
    Diese Nachricht wurde am 04.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.