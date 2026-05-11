Die Vorhersage:
Nachts wechselnd bewölkt mit Schauern, im Süden länger anhaltender Regen. Tiefstwerte plus 7 bis minus 2 Grad. Am Tag wechselnd bewölkt und gebietsweise Schauer, vereinzelt Graupelgewitter. Im Verlauf von Westen und Südwesten her Aufheiterungen und nachlassende Schauer. Temperaturen 8 bis 15 Grad.
Nachts wechselnd bewölkt mit Schauern, im Süden länger anhaltender Regen. Tiefstwerte plus 7 bis minus 2 Grad. Am Tag wechselnd bewölkt und gebietsweise Schauer, vereinzelt Graupelgewitter. Im Verlauf von Westen und Südwesten her Aufheiterungen und nachlassende Schauer. Temperaturen 8 bis 15 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Mittwoch meist wolkig, im Südosten heiter. Von Nordwesten her ausbreitende Schauer. 11 bis 17 Grad.
Am Mittwoch meist wolkig, im Südosten heiter. Von Nordwesten her ausbreitende Schauer. 11 bis 17 Grad.
Diese Nachricht wurde am 11.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.