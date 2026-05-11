Wetter
Viel Regen, teils auch kräftige Gewitter

Der Wetterbericht, die Lage: Tiefdruckeinfluss sorgt für kräftige und teils gewittrige Niederschläge. Aus Nordwesten strömt zunehmend kühle Luft ein.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Nachts wechselnd bewölkt mit Schauern, im Süden länger anhaltender Regen. Tiefstwerte plus 7 bis minus 2 Grad. Am Tag wechselnd bewölkt und gebietsweise Schauer, vereinzelt Graupelgewitter. Im Verlauf von Westen und Südwesten her Aufheiterungen und nachlassende Schauer. Temperaturen 8 bis 15 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Mittwoch meist wolkig, im Südosten heiter. Von Nordwesten her ausbreitende Schauer. 11 bis 17 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 11.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.