Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die weiteren Aussichten: Am Mittwoch vielerorts Niederschläge, teils Starkregen und Gewitter. In einem Streifen vom Westen bis in den Osten kaum Schauer und sonnige Momente. Ähnliche Temperaturen.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.