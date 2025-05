Wetter

Viel Sonne, im Osten und später in der Mitte Schauer

Das Wetter: In der Nacht im Osten vereinzelt Schauer. Ansonsten gering bewölkt bis klar. Tiefstwerte 8 bis 0 Grad. Am Tag in der Osthälfte und gegen Abend auch in der Mitte wechselnd bewölkt, gebietsweise Schauer. Sonst meist sonnig. Tageshöchstwerte 15 bis 22 Grad. Am Samstag teils bewölkt, teils sonnig. Im Osten und an den Alpen stellenweise Schauer mit Gewittern. 15 bis 21 Grad.