Wetter

Viel Sonne, nur im Südweste bewölkt, 16 bis 21 Grad

Das Wetter: Sonnig, nur im Südwesten und am Alpenrand zeitweise stärker bewölkt. Nur im Südschwarzwald und an den Alpen vereinzelte Schauer oder Gewitter, sonst trocken. Höchstwerte 16 bis 21 Grad, an der See etwas kühler. Morgen erneut viel Sonne, nur im Südwesten und an den Alpen Quellwolken und leichte Schauer. 14 bis 23 Grad.