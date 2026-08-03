Wetter Viel Sonne, später auch Quellwolken, 23 bis 37 Grad
Das Wetter: Zunächst viel Sonnenschein, im Verlauf vom Norden abgesehen zunehmende Quellbewölkung. Einzelne schwere Gewitter möglich, insbesondere im Bergland. Höchsttemperaturen 23 bis 37 Grad, mit den mildesten Werten im Norden. Morgen neben sonnigen Abschnitten Quellwolken. Vor allem im Westen und Norden gebietsweise Schauer und zum Teil kräftige Gewitter. Örtlich Unwettergefahr durch Starkregen, orkanartige Böen und Hagel. 25 bis 38 Grad.