Wetter
Viel Sonne, später auch Quellwolken, 23 bis 37 Grad

Das Wetter: Zunächst viel Sonnenschein, im Verlauf vom Norden abgesehen zunehmende Quellbewölkung. Einzelne schwere Gewitter möglich, insbesondere im Bergland. Höchsttemperaturen 23 bis 37 Grad, mit den mildesten Werten im Norden. Morgen neben sonnigen Abschnitten Quellwolken. Vor allem im Westen und Norden gebietsweise Schauer und zum Teil kräftige Gewitter. Örtlich Unwettergefahr durch Starkregen, orkanartige Böen und Hagel. 25 bis 38 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am Mittwoch wechselnd bewölkt, Schauer und Gewitter vor allem im Südosten. 25 bis 35 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 03.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.