Altersversorgung

Die Vorschläge der Rentenkommission erhalten viel Zustimmung. (picture alliance / Zoonar / stockfotos-mg)

Eine verantwortungsvolle Vermögensanlage an den weltweiten Aktienmärkten sei eine sinnvolle und überfällige Ergänzung, sagte der Finanz- und Verbraucherschutzexperte Hartmut Walz dem Deutschlandfunk. Zwar wiesen Aktien kurzfristige Kursrisiken auf. Jedoch glichen sich diese im Zeitablauf stets wieder aus. Bei einem Anlagehorizont, der weit über einem Jahrzehnt liege, könnten die Kursrisiken einer breit gestreuten Aktienanlage getrost vernachlässigt werden, sagte der Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule Ludwigshafen. Deshalb wertete er die Idee, einen Teil der gesetzlichen Rente nicht nach dem Umlageverfahren, sondern durch Kapitaldeckung zu erwirtschaften, als "uneingeschränkt zu begrüßen". Das Risiko von Kursverlusten gut diversifizierter Aktienanlagen sinke mit steigendem Zeithorizont stark ab, bei Langfristanlagen sogar auf Null. Auch andere Ökonomen äußerten sich grundsätzlich positiv zur Einführung einer Kapitalrente.

Grüner Zuspruch und Kritik von links

Der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Kampeter, sieht in einer Beendigung der Rente mit 63 eine Möglichkeit, dem Fachkräftemangel in Deutschland vorzubeugen. Die Vergangenheit habe gezeigt, dass es nicht die Mühseligen und Beladenen gewesen seien, die dieses Modell in Anspruch genommen hätten. Vielmehr seien den Betrieben viele Leistungsträger verloren gegangen.

Auch die Industriestaaten-Organisation OECD ​hat die von der Rentenkommission vorgelegten Reformen der gesetzlichen Altersvorsorge gelobt. Viele der Vorschläge deckten sich mit Schlüsselempfehlungen der OECD, sagte deren Deutschland-Experte ‌Grundke der Nachrichtenagentur ⁠Reuters. Die in Paris ansässige ⁠Organisation empfahl aber, neben Selbstständigen und Abgeordneten auch Beamte in die gesetzliche Rentenversicherung aufzunehmen. "Dies hätte es sicherlich für viele gesetzlich Versicherte aus Fairness-Gesichtspunkten einfacher gemacht, das große Reformpaket zu unterstützen", betonte Grundke. Auch würden die Anreize für einen Wechsel aus dem Staatsdienst in die private Wirtschaft verbessert. Derzeit sei der Verlust der Beamtenpension ein wichtiger Faktor, sich gegen solch einen Stellenwechsel zu entscheiden.

Kapitalgedeckte Altersversorgung für "Eckrentner"

Diese Nachricht wurde am 24.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.